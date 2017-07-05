Akdeniz Üniversitesi mezuniyetinde ‘siyasi pankartlar’ açan 20 öğrenciye soruşturma

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Akdeniz Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde siyasi pankartlar açan öğrencilere okul soruşturma başlattı.

Üniversitenin mezuniyet töreni, 9 Haziran’da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda yapılmıştı.

Reklam

Okulun tüm öğrencilerinin pankartlarla geçiş yaptığı törende iletişim fakültesi öğrencileri de ‘AA’ya göre bile mezunuz’, ‘Silivri ne tarafta mezun olduk da?’, ‘Yüksek lisansa alacak mısınız yoksa polis mi çağıralım’, ‘Açlık grevinde 93’üncü gün Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya özgürlük’ ve ‘Ahmet Şık burada’ yazılı pankartlar açılmıştı.

Törende polis pankartlara müdahale ederken, beş öğrenci ev baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.

Dihaber’in haberine göre üniversite yönetimi 20 öğrenciye soruşturma başlattı. Aranan öğrencilerin savunma vermek için okula gelmeleri istendi.