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Yaramazlara biraz batar!

Akdeniz gerilimi tırmanıyor: Çipras sert çıktı, Yunan basınına göre ordu hazırlıkta

Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle yaşanan diplomatik gerilim Yunanistan’dan gelen son açıklamalarla tırmanmaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’in aktardığına göre Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, verdiği söyleşide kıta sahanlıklarında Türkiye’nin yapacağı herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini söyledi. Türkiye’nin sondajı aklından bile geçirmemesi gerektiğini dile getiren Çipras, Avrupa Birliği’nin (AB) bu hafta Lüksemburg’da düzenlediği toplantıda Ankara’ya bu konuda açık ve sert bir mesaj verdiğini de sözlerine ekledi. 

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Yunan gazetesi Ekathimerini’nin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre de Atina yönetimi, en çok Rodos’un doğusunda ve Meis adasının (Kaş açıkları) güneyinde Türkiye’nin olası bir müdahalesi konusunda endişeli. Haberde olası bir gerginlikte müdahale için Yunan ordusunun hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Doğu Akdeniz’de zengin petrol yataklarının bulunduğunun anlaşılmasının ardından Türkiye ve Yunanistan arasında kıta sahanlığı sınırları konusunda uzun yıllara dayanan anlaşmazlık yeni bir boyuta taşınmıştı. Türkiye Kıbrıs merkezli arama çalışmalarına karşılık Fatih sondaj gemisini son aylarda bölgede bulunduruyor. Yavuz sondaj gemisininin geçen hafta Kıbrıs açıklarına gönderilmesi de Yunanistan ve Rumların tepkisini çekmişti.

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