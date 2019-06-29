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Yaramazlara biraz batar!

Akdamar Adası’nda konser: Urartu’dan Avrupa’ya melodiler

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası, ‘Urartu’dan Avrupa’ya Melodiler’ konserine ev sahipliği yaptı. Anka Müzik Topluluğu’nun Akdamar Kilisesi önünde verdiği konserde çok sayıda dilde şarkı seslendirildi.

Fotoğraflar: DHA

Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen konsere gidenler saatler öncesinden teknelerle adaya gitti. Ücretsiz olan konseri yüzlerce kişi izledi.

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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, konser öncesinde, Van’ın tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirterek, “Kentimize ve bölgemize türküler, halaylar, dostluk, kardeşlik, barış ve hoşgörü yakışır. Bu akşamki konserin de bu anlayışa hizmet edeceğine inanıyorum” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise Van’ın dünyadaki en güzel şehirleri arasında bulunduğunu aynı zamanda dünyanın en güzel noktası olduğunu söyledi. Konsere giden Vanlılarla beraber halay çeken Berger (üstte), “Burada sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük bir mutluluk” diyerek böyle bir ortamda müzik dinlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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