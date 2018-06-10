Akdağ’dan ‘saray güzellemesi’: Köşklere sığınıp vatandaşı unutanlardan değiliz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘büyüklüğünü’ Çankaya Köşkü’nden taşınmasıyla açıkladı: “Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük lider yapan ve AK Parti’yi farklı kılan da bu. Biz köşklere sığınıp da vatandaşı unutanlardan değiliz.”

AA’nın haberine göre Akdağ, Erzurum’un Aziziye ilçesinde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, AKP döneminde muhtarların gerçek statüye kavuştuğunu söyledi.

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Erdoğan’ın muhtarlarla sık sık bir araya geldiğini anımsatan Akdağ, “Bizim için halkımız, milletimiz var. AK Parti’den önce Cumhurbaşkanlığı Çankaya’daydı. Belki önünden bile geçirmezlerdi. Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük lider yapan ve AK Parti’yi farklı kılan da bu. Biz köşklere sığınıp da vatandaşı unutanlardan değiliz. Bunun içindir ki 16 senedir arkamızda durdunuz” diye konuştu.

Türkiye’nin geleceğini garantiye almak ve vatandaşa hizmeti katlayarak götürmek için güçlü bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akdağ, bunun adresinin, güçlü cumhurbaşkanı ve AKP ile ‘cumhur ittifakı’nın oluşturacağı meclis olduğunu savundu.

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Akdağ, PKK, ‘FETÖ’, Amerika, İsrail, Avrupa’daki birçok politikacının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı saf dışı bırakmak istediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “İşin diğer tarafı da ittifak içindeki diğer partilerin tutumu. Onlar da ‘Erdoğan gitsin de ne olursa olsun.’“