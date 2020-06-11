Akciğerleri zarar gören Covid-19 hastasına çift taraflı nakil yapıldı

ABD’de, Covid-19 nedeniyle akciğerleri zarar gören bir kadına çift taraflı akciğer nakli yapıldı.

Fotoğraf: Northwestern Medicine

Chicago’daki Northwestern Memorial hastanesinde gerçekleşen operasyonun ABD’de bir ilk olduğunu belirten doktorlar bu gelişmenin Covid-19 nedeniyle akciğerleri ağır hasar gören hastalar için umut olduğunu belirtti.

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Nakil işlemi yapılan 20’li yaşlarındaki kadın hasta altı hafta boyunca solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda tedavi gördü. Sonrasında doktolarr hastanın ‘corona’ testinin negatif çıkmasını, böylelikle nakil için ugun bir aday olmasını bekledi.

Hastanın akciğerleri Covid-19 nedeniyle geri dönüşü olmayan şekilde hasar almış, hayatta kalması için tek seçeneği organ nakliydi.

Test sonucunun negatif çıkmasından 48 saat sonra operasyon gerçekleşti.

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Operasyonun başındaki isim Dr. Ankit Bharat “Bu hastalarda nakil işlemi teknik olarak zor olmakla birlikte güvenli bir şekilde yapılması mümkün. Bu operasyon benzer durumdaki Covid-19 hastalarına yaşama şansı veriyor” dedi.

Ekipten bir başka doktor Rade Tomic ise 20’li yaşlarında bir kadının hastalığı neden bu kadar ağır geçirdiğini bilmediklerini belirterek şunları söyledi: “Yaşadığı çoklu organ yetmezliğini ve hastalığı ne kadar ağır geçirdiğini düşünürsek bu genç kadının önünde hala potansiyel olarak riskli bir süreç var. Yine de tamamen iyileşeceğini umuyoruz”.