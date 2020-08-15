Akciğerdeki ‘corona’ tahribatı tomografi görüntülerinde

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 en çok akciğerleri etkiliyor.

Fotoğraflar: AA

Ankara Şehir Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntülerinde hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği ve akciğerleri nasıl tuttuğu ortaya çıktı.

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AA’ya konuşan Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, salgının son hızıyla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Mart, nisan, mayıs ayında gördüğümüzden daha şiddetli ve daha hızlı sanki, çember daha çok daraldı. Etrafımızda bize yakın insanların Covid pozitif ve akciğer tutulumu ile geldiğini görüyoruz.”

‘Akciğere girince çıkışı kolay olmuyor’

Corona virüsü testi pozitif çıkan birçok kişinin, akciğer tutulumuyla başvurduğunu anlatan Karalezli, virüsün akciğerleri etkilediği durumda, nefes almanın çok zor olduğunun altını çizerek, halen hastaneye başvuranların da son derece ciddi akciğer tutulumlarının olduğuna vurgu yaptı.

Normalde insanların oksijen seviyelerinin yüzde 98 olduğunu ifade eden Karalezli, corona virüsüne yakalananlarda oksijen seviyenin yüzde 70’lere kadar düştüğünü belirtti.

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Bu durumdaki hastaların oksijen seviyelerini değişik makinalar ve yüksek akım oksijen cihazlarıyla düzeltmeye çalıştıklarını anlatan Karalezli, diğer zatürre durumlarında bu kadar ciddi oksijen düşüklüğü görülmediğine işaret etti.

‘Kritik ve zorlu bir süreç hastaları bekliyor’

Karalezli, ‘corona’ tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntülerinden hastalığın yol açtığı tahribatı ve hastalar üzerindeki etkileri anlattı.

Tedavisine rağmen nefes darlığı şikayetleri devam eden bir hastaya uygulanan akciğer görüntülemesinde hastanın her iki akciğerinin büyük bir bölümünü enfeksiyon kapladığını tespit ettiklerini ifade etti.

Kliniğe yeni başvuran bir hastanın, 5 Ağustos’ta çekilen tomografi görüntülerindeki tipik corona virüsü görüntülerinin olduğunu ifade eden Karalezli, hastanın bir hafta içerisindeki tomografi görüntüsünde ciddi değişiklik olduğunu ve enfeksiyonun çok arttığını söyledi.

‘Koku almama ikinci planda’

Prof. Dr. Karalezli, kritik ve zorlu bir sürecin hastaları beklediğini belirtti.

Bu kişilerin tedavisi sırasında yaşadıklarını ise şöyle aktardı: “Kritik ve zorlu bir süreç hastaları bekliyor. Sırt üstü yatmakta sıkıntı çekiyorlar, yüzü koyun yatırmak istiyoruz. Uzun süre yüzü koyun yattıkları zaman yüzlerinde yaralar oluşabilir. Bu hastalar yüzü koyun yattıklarında o rahata alıştıklarında tekrar sırt üstü yatmak da istemiyorlar. Nefes alamamak… Bu çok zor bir şey. Astım hastaları nefes açlığı ile gelirler. Tedavisini verirsiniz, rahatlamış bir şekilde giderler ama bu hastalar öyle değil, sürekli nefes açlığı içindeler. Sürekli derin nefes alamamaktan şikayetçiler. Nefes darlığı çeken bazı hastaların çok ciddi vücut ağrıları da oluyor. Bazı hastalar da koku almama ikinci planda kalıyor.”