Akciğer enfeksiyonlarının ipuçları çocukların burnunda olabilir

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nin araştırması, çocukların burnundaki bakteri ve virüslerin inecelenmesiyle, akciğer enfeksiyonlarında daha kolay tanı konulabileceğini ortaya koydu.

Fotoğraf: parents.com

BBC’deki habere göre araştırma ekibinin başındaki Prof Debby Bogaert, akciğer enfeksiyonlarının beş yaş altı ölümlerinin önemli bir nedeni olduğunu anımsatarak şunları söyledi:“Akciğer enfeksiyonuna yakalanan çocukların burunlarındaki virüs ve bakterilerin yapılarında değişim olduğunu gözledik. Buradan yola çıkarak tanı koymamız daha çabuk ve kolay olacak. Hatta bununla da kalmayıp bazı ciddi enfeksiyonaları önlemenin önünü açılacak.”

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Virüs ve bakterilerdeki değişimin enfeksiyonun boyutunun saptanmasına ışık tuttuğunu belirten Bogaert şöyle devam etti: “Böylece ciddi enfeksiyona yakalanan çocukların hastanede ne kadar kalması gerektiğine, daha hafif vakalarda da verilecek antibiyotik miktarını kararlaştırmamız kolaylaşacak.”

Araştırma kapsamında alt solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulan 150 çocuktan alınan örnekle 300 sağlıklı çocuğunki karşılaştırıldı.