Akçakale’deki sınır karakoluna havanlı saldırı: İki asker hayatını kaybetti

Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucunda iki asker hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Saldırı sonrası alarm durumuna geçilirken, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, angajman kuralları kapsamında teröristlerin bulunduğu bölgeye misli ile karşılık verdi.

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Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, tespit edilen hedeflere yönelik obüs atışları aralıksız devam etti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale’de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”