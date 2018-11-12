Akçakale’de savaş kamuflajlı ÖSO gösterisi: YPG’ye operasyon istediler

ABD ordusu desteğindeki YPG güçlerinin kontrolünde bulunan Tel Abyad’ın karşısına düşen Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir araya gelen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, Türkiye’den operasyon talebinde bulundu. Göstericilerden bazılarının askeri kamuflaj giydiği görüldü.

Stadyumda toplandılar

ÖSO’nun gösterisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon yapılacağını söylemesinin ardından TSK’nın bölgeye yönelik top atışları yaptığı bir döneme rastlaması bakımından dikkat çekti. Geçen hafta içinde Suriye’den haber veren bazı yerel kaynaklar Türkiyle’nin 1200 ÖSO mensubunu Akçakale’ye naklettiğini de öne sürmüştü.

Reklam

DHA’nın haberine göre aralarında aşiret reislerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin Suriyeli dün öğleden sonra Akçakale Stadyumu’nda toplandı. Ellerinde ÖSO bayrakları taşıyan kalabalık, PKK ve YPG aleyhine slogan attı. Doğdukları topraklardan PYD/YPG’nin baskıları nedeniyle göçe zorlandıklarını söyleyen protestocular, biran önce vatanlarına dönmek istediklerini dile getirdi.

Artık kendilerinin de Tel Abyad ve Rasulayn (Kobani) bölgesindeki evlerine dönmek istediklerini dile getiren Suriyeliler, bunun için TSK’dan Fırat’ın doğusuna yönelik harekat düzenlemesini istedi.

Reklam

TSK’nın düzenleyeceği harekata katılıp savaşacaklarını belirten Suriyeliler şunları söyledi: “Biz evlerimize dönmek istiyoruz. Bunun için de Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Fırat’ın doğusuna operasyon başlatılmasını istiyoruz. Biran önce operasyon yapılsın ve PKK/PYD’li teröristlerden topraklarımız temizlensin, biz de yıllardır hasret kaldığımız evimize, vatanımıza dönelim.”