Akbil indirimi için teşekkürler ‘başkan’ İmamoğlu’na

İstanbullulara müjdeli haber:



Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak.



Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek.



Hayırlı olsun.#DahaGüzelOlacak

Reklam