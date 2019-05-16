Akbil indirimi için teşekkürler ‘başkan’ İmamoğlu’na

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrenci aylık mavi kart ücretinin düşürülmesine ilişkin attığı tweetin altında, binlerce vatandaş Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.
İBB Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini dün oybirliğiyle kabul etmişti. Seçim iptal edilmeden önce görevde olduğu dönemde İmamoğlu, seçim vaatleri arasında olan akbil indirimi için talimat göndermişti.
Geçtiğimiz günlerde de AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım Twitter’dan ‘İstanbullular’a müjde, daha önce söz verdiğimiz gibi öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düşürülecek’ ifadelerini kullanmış, altında yine binlerce kişi İmamoğlu’na teşekkür mesajları paylaşmıştı.