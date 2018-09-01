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Yaramazlara biraz batar!

Akbank’tan ‘yetersiz limit’ şikayetlerine: Sistemsel bir hata, düzeltilecek

Akbank, müşterilerinin karşılaştığı ‘yetersiz limit’ uyarısının ‘sistemsel bir hata’ olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bugün Akbank müşterilerinin bir kısmı işlem yaptıkları esnada, ‘yetersiz limit’ uyarısıyla karşılaştı.

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Özellikle Twitter kullancıları “Kredi kartım alakasız bir şekilde eksi bakiyeye düştüğünü görüyorum”, “Dün ödemesini yaptığım iki Akbank kredi kartımla kasada kaldım. Yetersiz bakiye mesajı verdi” mesajlarıyla bankaya şikayetlerini bildirdi.

Twitter’dan bir açıklama yapan Akbank, sorunun ‘sistemsel bir hata’dan kaynakladığını duyurdu.

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