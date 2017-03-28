Akbank’ta greve ilişkin ilan ve haberler mahkemece yasaklandı

Bakanlar kurulu kararıyla ertelenen Akbank grevine ilişkin sendika yöneticilerinin duyuru ve ilan vermesi, basının haber yapması mahkeme kararıyla yasaklandı.

Toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Akbank’ta grev kararı alan Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS), 2 Mart’ta Sabah gazetesine grev sürecine ilişkin bir ilan verdi.

Akbank, aynı gün İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Mahkeme, ‘ilanın içeriğinde grev kararı sürecinin devam ettiği, ilgili bankanın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve itibarını olumsuz olarak etkilendiğine dair herhangi bir delil ve emare bulunmadığı’ gerekçesiyle başvuruyu 17 Mart’ta reddetti.

Bakanlar kurulu da grevi, ‘ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte’ olduğu gerekçesiyle 20 Mart’ta 60 gün erteledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 22 Mart’ta başsavcılığa bir yazı göndererek ‘grev sürecinin yatırımcı nezdinde dikkate alındığını ve BANKSİS tarafından yapılan ve yapılabilecek kamuoyu açıklamalarının bankanın mali durumunu etkileyebilecek önemli bir olay olarak görüldüğünü, söz konusu ilanın müşteriler nezdinde etkilerinin olabileceğini, Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddesinde tehlike suçu unsuru olarak düzenlenen ‘itibarın zedelenmesi’ suçunun maddi unsurunun ortaya çıktığını’ iddia etti.

Yazıda, bakanlar kurulunun grevi erteleme kararı aldığı da hatırlatıldı.

Duyuru ve haber yasağı

Evrensel’in haberine göre İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Akbank avukatlarının, ilanın ‘bankanın itibarını zedelemeye, servet ve şöhretine zarar vermeyi hedef almış asılsız haber niteliğinde olduğu’ iddiasını kabul etti.

Mahkeme, sendikanın, grev kararıyla ilgili basın yoluyla duyuru yapması ya da ilan vermesini yasakladı.

Kararda, basına da haber yasağı getirildi: “Başkalarının şöhret ve haklarını, toplum sağlığını, milli güvenlik kamu düzeni ve kamu güvenliğini, toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacı ile soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanması (…)”

Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca bugün gazetelere gönderilen yazıyla duyuruldu.