Akbank alacaklarına mahsuben Les Ottoman Otel’i icradan satın aldı

Akbank, Unit Investment firmasına kullandırmış olduğu kredinin teminatı olan İstanbul Ortaköy’deki Les Ottomans Oteli’ni, alacağına mahsuben icra satışında 430 milyon lira bedelle aldığını duyurdu.

Fotoğraf: Les Ottoman

Banka, konuya ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili KAP’a yaptığı açıklamada, söz konusu kredi için kayıtlarında özel karşılık ayırmış olduğunu ve ilave karşılık etkisi doğmayacağını belirtti.

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Açıklamaya göre Akbank, tapunun banka adına tescili sonrasında, otelin yerli ya da yabancı yatırımcılara satılmasını planlıyor.