Akatlar’da ‘dört anonslu’ derbinin faturası: Beşiktaş’a iki maç seyircisiz ve 50 bin lira para cezası 

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş Sombo Japan ve Fenerbahçe arasında Akatlar’da oynanan play-off final serisi üçüncü maçında yaşanan olaylar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe iki maç seyircisiz oynama ve 50 bin lira para cezası verdi.

Karşılaşmada ses bombaları ve hakeme küfürlü tezahürat gerekçesiyle dört anons yapılınca bitime bir dakika 30 saniye kala tribünler boşaltılmıştı.

TBF’nin açıklamasında, siyah-beyazlı kulübün 2016/17 sezonu boyunca taraftarlarının gerçekleştirdiği ihlaller yüzünden 11 kez disiplin kuruluna sevk edildiği vurgulandı.

Beşiktaş ve Anadolu Efes’in 3 Haziran’da Abdi İpekçi’de oynadığı yarı final serisi üçüncü maçında çıkan olayların hatırlatıldığı açıklamada, “Disiplin kurulu yaralamaya neden olan seyirci olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası vermesi gerekirken, kulüp yöneticilerinin olayları önlemeye yönelik müspet çabalarını dikkate alarak sadece para cezası vermekle yetindi” ifadeleri yer aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda da, yarın Akatlar’da seyircisiz oynannacak final serisinin dördüncü maçı için bilet alan taraftarların para iadesi için en yakın Biletix satış noktasına başvurabilecekleri belirtildi.