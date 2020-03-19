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Yaramazlara biraz batar!

Akasya ve Akbatı AVM ‘corona’ nedeniyle geçici süreliğine kapatıldı: Evde kalın

İstanbul’un Esenyurt ilçsinde Akbatı AVM ile Kadıköy ilçesindeki Akasya AVM ‘corona‘ tedbirleri kapsamında geçici bir süreliğine kapatıldı.

Fotoğraf: Akasya AVM

Akiş Gayrimenkul, iki AVM’sini kapatma kararını internet sitesinden duyurdu.

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Açıklamada, “Sağlık yetkililerinin aldığı tedbirler ve sayın cumhurbaşkanımızın ‘Evinizden çıkmayın’ yönlendirmeleri doğrultusunda tüm misafirlerimize ‘Evde kalın’ diyor, geçici bir süre kapılarımızı kapatıyoruz” dendi.

Temel ihtiyaçların karşılanması için iki AVM’deki süpermarketlerin 12.00-20.00, eczanelerin ise 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

Alışveriş Merkezleri (AVM) ve Yatırımcıları Derneği, corona virüsü önlemleri kapsamında AVM’lerin kapatılması yönünde tavsiye kararı almıştı. Vakko, Beymen, Mudo gibi bazı markalar ise mağazalarını kapatma kararı almıştı.

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Bir tavsiye kararı daha: AVM’ler de kapatılsın

Beymen, Vakko, Mudo ve Mavi dahil birçok marka, mağazalarını kapatma kararı aldı

AVM’ler için tavsiye kararı: 12:00-20:00’de çalışılsın, oyun alanları kapatılsın


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