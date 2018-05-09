Akaryakıtta indirimin perde arkası: EPDK yetkilileri dağıtıcıları arayıp ‘ikna etmiş’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) dağıtım firmaları ile görüşerek akaryakıt ürünlerinde zam yapmalarını önlediği ve indirime ikna ettiği belirtiliyor.

Dünya’dan Selçuk Altun’un haberine göre, konuya yakın kaynaklar, EPDK yetkilileriyle görüşen dağıtıcı firmaların ‘iyi niyet göstergesi’ olarak bir de indirime gittiğini belirtti.

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Akaryakıt ürünleri, brent petrol ve dolar kuru baz alınarak fiyatlanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugün 77 doların üzerine çıkarak 2014 yılı kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dolar kuru ise 4.38 liraya dayandı ve tarihi rekor kırdı.

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Dolar ve petrolde bu şekilde bir yükseliş yaşanırken, benzinin litresinde 5, motorinin litresinde ise 7 kuruşluk bir indirim geldiği açıklandı. Ancak mevcut piyasa şartlarının benzin ve motorinde litre bazında 15 – 20 kuruşluk zam olarak yansıması gerekiyordu.