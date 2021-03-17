Akaryakıtta iki ay süreyle tavan fiyat uygulaması: Fiyatlar 17-20 kuruş düşecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iki ay süreyle akaryakıt fiyatlarında tavan uygulamasına geçti.

Fotoğraf: Pixabay

EPDK’nın yazılı açıklamasına göre il bazında akaryakıt satış tavan fiyatı kurum tarafından belirlenecek. Bu geceden itibaren yürürlüğe görecek fiyatlara göre fiyatlarda 17-20 kuruş düşüş olacak.

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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunlarıyla bu uygulamayı suiistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik” dedi.

EPDK daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında üç defa tavan

fiyat uygulamasına gitmişti.

Açıklamaya göre üç büyük ilin sırasıyla benzin ve motorin fiyatları şöyle

belirlendi: Ankara 7.13 TL-6.49 TL, İstanbul (Anadolu) 7.08 TL-6.44 TL, İstanbul (Avrupa) 7.07 TL-6.43 TL, İzmir 7.16 TL-6.52 TL