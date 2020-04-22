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Yaramazlara biraz batar!

Akaryakıtta çifte indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 41 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 31 kuruş indirim yapılacak.

Fotoğraf: DHA

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara’da ortalama 5.27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4.86 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 5.19 liradan 4.78 liraya, İzmir’de 5.30 liradan 4.89 liraya inecek.

Ankara’da ortalama 5.28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 4.97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5.14 liradan 4.83 liraya, İzmir’de 5.31 liradan 5 liraya inecek.

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Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzine 5 kuruş indirim

Benzine 15, motorine 10 kuruş zam

Motorinde 21 kuruş indirim

Motorine 7 kuruş indirim

Motorine 15 kuruş zam

Benzine 14 kuruş indirim

Benzine 8 kuruş zam

Benzine 13 kuruş zam

Benzine 7 kuruş zam

Benzine 22 kuruş indirim

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorinde bir indirim daha

Motorine 27 kuruş indirim

Benzine 25 kuruş indirim

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