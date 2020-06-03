Akaryakıtta, 17-25 kuruş indirim: Dağıtıcı ve bayinin karından düşülecek

Geceyarısı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında 17 ila 25 kuruş arasında indirime gidilecek, söz konusu indirim miktarı dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından düşülecek.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceklerini belirterek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirimler olacak. Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak.”

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‘Akaryakıt alışkanlıkları değişecek’

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçilen ‘normalleşme’ sürecinde akaryakıt satın alma alışkanlıklarının değişeceğini ifade eden EPDK başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Bir istasyonda fiyat 5 lira 50 kuruşken, birkaç kilometre ötede 5 lira 20 kuruş düzeyinde. Bazı vatandaşlarımız sadece marka sebebiyle akaryakıt için 20-30 kuruş fazla ödeyebiliyor. Oysa, bütün lisanslı bayilerde akaryakıt kalitesi aynı. Bir istasyonunun kira gideri olmayabilir, satış hacmi farklı olabilir ve maliyetleri düşük olabilir. Bunlar da pompaya yansır. Hiçbir vatandaşımız bu şirketlerden daha zengin değil. Öyleyse markaya göre değil bütçeye göre hareket edeceğiz. Vatandaşımız ‘Ucuz yakıt arabama zarar verir’ diye düşünmesin, bize güvensin. Hakkari’deki akaryakıtın kalitesiyle Edirne’deki, İstanbul’daki, Ankara’daki akaryakıtın kalitesi aynı. Yeter ki lisanslı bayi olsun. Ucuz olanı tercih etmekte sıkıntı yok.”

‘Avrupa’nın en kaliteli akaryakıtı’

Yılmaz, fazla fiyata katkılı ürün almanın tüketicinin tercihi olduğunu ancak EPDK olarak bunu tavsiye etmediklerini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu: “Trafiğe kayıtlı 23 milyondan fazla araç var. Ancak akaryakıt sorunuyla ilgili bu yıl kurumumuza ulaşmış sadece 135 şikayet var. Avrupa’nın en kaliteli akaryakıtı Türkiye piyasasında ve EPDK bunun güvencesiyken vatandaşlarımız artık hem kendi cebini hem de ülkemizin ekonomisini düşünerek hareket etmeli.”

‘Tavan fiyat gelebilir’

EPDK başkanı dünkü açıklamasında akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyat marjlarını bir an evvel makul seviyeye çekmesini istediklerini belirtmiş, aksi takdirde tavan fiyat uygulamasının getirilebileceğini açıklamıştı.