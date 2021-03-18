Akaryakıta tavan fiyat uygulaması yargıya taşınıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), iki ay süreyle getirdiği akaryakıt fiyatlarında tavan uygulaması yargıya taşınıyor.

Fotoğraf: Pixabay

EPDK’nın dünkü kararına göre, il bazında akaryakıt satış tavan fiyatı kurum tarafından belirlenecek. Bugün yürürlüğe giren uygulamaya göre fiyatlarda 17-20 kuruş düşüş olacak.

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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tavan fiyat uygulamasını duyurduğu açıklamasında akaryakıt şirketlerini hedef göstermiş, “Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunlarıyla bu uygulamayı suiistimal etti” demişti.

Dünya’dan Mehmet Kara’ya konuşan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, uygulamayı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Aktaş “EPDK kararıyla ilgili ilk işimiz mahkemeye gitmek olacak. Müdahale edilen rakam bayi kârı, zaten üst sınır vardı” dedi.

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Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri işveren Sendikası (TABGİS) de uygulamaya tepki gösterdi.

TABGİS’ten yapılan ‘Haksız ithamları reddediyoruz’ başlıklı açıklamada, bayilerden alınan EPDK payının düşürülmesi talebi dile getirdi.

EPDK daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında üç defa tavan

fiyat uygulamasına gitmişti.