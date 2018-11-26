Akaryakıt fiyatlarında indirim: Benzinin litresi 15 kuruş ucuza satılacak

Akaryakıtta üç gün içinde ikinci indirim yapıldı.

İndirim haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından duyurdu.

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Buna göre benzinin litresinde 15, motorinde ise 23 kuruş indirim yapıldı. Benzin İstanbul’da ortalama 6 lira 24 kuruşa satılıyor.

Diğer akaryakıt ürünlerine de indirim geldi.

Kalorifer yakıtı ve gaz yağında 24, fuel oilde ve yüksek kükürtlü fuel oilde ise 20 kuruş indirim yapıldı.

Pompa fiyatına yansıyacak indirimler 27 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.