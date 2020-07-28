Akarsuya atlayıp başını kayalıklara çarpan genç hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yüksekten atladığı akarsuda başını kayalıklara çarparak yaralanan genç, 23 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre arkadaşlarıyla 5 Temmuz’da Köprüçay’a giden 24 yaşındaki İbrahim Yıldırım, yaklaşık 15 metre yükseklikteki tarihi Oluk Köprü’den ırmağa atladı.
Başını kayalıklara çarpan Yıldırım’ın kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi’nde, gencin omuriliğinde hasar oluştuğu belirlendi. Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edilen Yıldırım, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.