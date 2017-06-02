Akar’ın eski başdanışmanı: ‘Darbe olabilir’ diye iki ihbar geldi, bir kenara konuldu

Darbe girişimi davasıda ifade veren Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eski başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan, Kasım 2015 ve Şubat 2016 tarihlerinde darbe olabileceğine ilişkin iki ihbar geldiğini ancak, “Darbe olmaz” diye karar verildiğini söyledi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinden olduğu belirtilen ve firari isim Adil Öksüz liderliğinde Konutkent ve Mamak’ta yapılan darbe toplantısına katılan isimlerden olduğu öne sürülen Yıkılkan, Kasım 2015 ve Şubat 2016 tarihinde darbe girişimi olabileceği yönünde iki ‘ciddi’ ihbar geldiğini ve bunu Akar’a bildirdiğini söyledi.

‘Bir kenara konuldu’

Referansının Akar olduğunu söyleyen Yıkılkan, “Kasım 2015’de bir rapor geldi. O da 15 Temmuz benzeri bir darbe girişiminin olacağı ile ilgili bir rapordu. Yaşar Güler çalışma yaptırdı. Böyle bir ihtimal var mı, yok mu? En sonunda bu çapta böyle bir şey olamaz diye karar verildi. Bir kenara konuldu” dedi.

‘Darbe hazırlığı raporunu MİT, Davutoğlu’na sundu’

Yıkılkan, geçen yıl şubat ayında yaşanan başka bir olayı da şöyle anlattı: “Şubat 2016’da o zamanlar ciddiye aldığım, ciddi olduğunu düşündüğüm bir konu olduğu için komutana arz ettim. Dört havacı generalle bir karacı generallin darbe hazırlığı içinde olduğu raporu, MİT müsteşarı tarafında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na sunulduğu bilgisi geldi. Özel Kuvvetlerden bir albayın bilgisi idi. Sonra bunu komutana arz ettik. Ondan sonra benim açımdan ciddi bir konuya dönüştü.”