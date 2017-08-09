Akar’ın ‘Bildiriyi uzattı’ dediği tuğamiral Harmancık: O gün hiçbir şey normal değildi

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Darbe girişimi sırasında ‘Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilgili davada eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık’ın çapraz sorgusuna devam edildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ifadesinde, darbe metninin Tuğamiral Ömer Harmancık tarafından “Komutanım, siz şunu bir okuyun ve bunu imzalayıp televizyonda okursanız her şey çok güzel olacak, herkesi alıyoruz, herkesi getiriyoruz” denilerek imzalatılmak istendiğini belirtmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi davası sanığı eski SAT yüzbaşı Özay Cödel ile 7 görüşme yaptığının belirlendiği hatırlatılan Harmancık, “Bildiğim biri değil. Beni arayanlarla ben konuştum. Beni Özay diye birisi aramadı. Telefonum ortadaydı. Kalabalıktakilerden bir başkası da konuşmuş olabilir” dedi.

Kendi telefonundan Cödel ile başkasının görüşmesinin normal olup olmadığını soran Giray’a Harmancık, “O gün hiçbir şey normal değildi” yanıtını verdi.

‘Ben darbe taraftarı değilim’

Soru üzerine Harmancık, darbe mesajlarını almasının ardından amiral arkadaşlarını, “Böyle bir mesaj var, size de geldi mi? Uçaklar uçuyor, darbe konuşuluyor. Bilginiz var mı?” diye sormak üzere aradığını savunarak, “Zinhar ‘Ordu yönetime el koydu’ demedim. Telefon görüşmelerini yaparken kendi telefonum vardı. Bir de sonradan patates hat varmış. İlk gittiğimde şarjım bittiği için ‘Çocuklar, telefon var’ dedim. Bulduğum bütün telefonlarla… Eğer ben patates hat gibi bir hatla konuşacaksam, kendi cep telefonumdan aynı insanlarla niye konuşayım Ahmet’i, Mehmet’i patates hattan arıyorum, sonra kendi telefonumdan arıyorum” diye konuştu.

“Aradığınız birliklerdeki kişilere, ‘Bu darbeye karşı durun, önlem alın’ dediniz mi” sorusu üzerine Harmancık, “Ben darbe taraftarı değilim. Söylenen haber üzerine, yani ‘Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları Akıncı Üssü’ne geliyor. TSK darbe yaptı’ haberinden sonra kendime çıkarttığım vazife, onları beklemek ve ‘Efendim ne oluyor, ne yapıyoruz, ne yapacağız’ diye sormak. Onun dışında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki birliklerin hiçbirine ‘Darbeyi yapın, destek verin’ diye talimatım olmadı” diye konuştu.

Harmancık, “Bir ifadenizde Genelkurmay Başkanının zorla getirildiğini, bir başka ifadenizde ‘İstediği zaman gidebilirdi, herhangi bir şekilde zorlama yoktu’ demişsiniz” hatırlatması üzerine, “Zorla tutulur vaziyette, kendisine silah dayanmış, sağında solunda silahlı kişiler görmedim” iddiasında bulundu.

‘143. Filo olduğunu sonradan öğrendim’

Harmancık, “Siz İstanbul’a dönüş yapmak için Akıncı Üssü’ne gittiğinizi söylediniz. Bugün de soru üzerine bunu teyit ettiniz. Akıncı Üssü’ne girdiğinizde ilk ne yaptınız?” sorusu üzerine, burada şaşkın bir kalabalıkla karşılaştığını, gittiği yerin 143. Filo olduğunu da sonradan öğrendiğini öne sürdü.

“Ulaştırma filosu 11. Filo. Siz gerçekten İstanbul’a gidecekseniz ulaştırma filosu olan 11. Filo’ya gitmeniz gerekmiyor mu?” diye sorulan Harmancık, “Nerede olduğunu bilmiyorum. Akıncı Üs komutanı olan arkadaşı görüp, onlar beni gönderirler zaten. Ben Akıncı Üs komutanını göreceğimi düşünerek gittim. Ondan sonrası onların beni yönlendirmesiyle olacaktı. Önce terör saldırısı, ardından TSK’nın yönetime el koyduğu yönünde haberler çıktı. Bu arada ben üs komutanını görmedim” diye konuştu.

Akar’a televizyonlarda gördüklerine ilişkin bilgi verdiği yönündeki iddiasını tekrarlayan Harmancık, “Özer Zeren üsse girdiğinizde hiçbir anormallik olmadığından bahsediyor. Siz ise anormallik gördüğünüzü söylüyorsunuz. Bu çelişki değil mi?” sorusu üzerine, deneyimli bir asker olduğunu, bakış açılarının farklı olabileceğini belirtti.

‘Eşeklik olduğunu söyledim’

Akıncı Üssü’ne İstanbul’a gitmek için üs komutanına haber vermeden ve planlı bir uçuş olup olmadığını bilmeden geldiği yönündeki beyanı hatırlatılarak, “Oraya gittiniz ve bir uçak olmadığını gördünüz. Ne yapacaktınız?” sorusu üzerine Harmancık, “Ankara’ya geçecektim, otobüse ya da başka bir uçağa binip gidecektim” dedi.

“Akıncı’dan nasıl dönmeyi planlıyordunuz” diye sorulan Harmancık, “Üs komutanına, ‘Beni Ankara’ya gönder’ diyecektim” karşılığını verdi. Üs komutanını tanıyıp tanımadığı sorulan Harmancık, komutanı tanımadığını ancak bir amiral olarak üs komutanına rica ettiğinde kendisini kırmayacaklarını bildiğini söyledi.

“Amiralsiniz, arama ihtiyacı olmadan oraya gidebiliyorsunuz” sözleri üzerine Harmancık, “Yaptığımın bir yanlış olduğunu, hatta eşeklik olduğunu söyledim. Bunu beni utandırmak için tekrar tekrar söylemenize gerek yok” diye konuştu.

Harmancık, soru üzerine,Akıncı Üssü’ne sivil gittiğini, Akar’ın kendisini çağırdığı söylenince resmi kıyafetini giydiğini öne sürdü.

‘Dişli’yle aramızda husumet var’

“Sizi evinizden alıp Akıncı’ya götüren kuryeyi nereden buldunuz “ sorusuna karşılık Harmancık, kurye bulmadığını, bir arkadaşına kendisini üsse götürmesi için ricada bulunduğunu, üsse bu arkadaşıyla gittiğini, yanlarında kim olduğunu hatırlayamadığı üçüncü bir kişinin daha bulunduğunu söyledi.

143. Filo’nun kripto koridorunda fotoğraflandığı belirtilen Harmancık, koridorda tuvalet aradığını, kripto odasına girmediğini iddia etti.

Harmancık, sanıklardan Mehmet Dişli’nin ifadesini kabul etmediğini belirterek, Dişli ile aralarında mesleki husumet bulunduğunu öne sürdü.

Sanık Harmancık, “Cumhurbaşkanını öldüremedik, planımız boşa gitti, Almanya’ya kaçtığı haberini yaymamız lazım” dediği yönünde aleyhindeki tanık beyanını da kabul etmediğini söyledi. Harmancık, televizyonlara bağlanmak için hiçbir talebi bulunmadığını da savundu.

‘Kendi teröristliğimi de kabul etmiş olurum’

“FETÖ ile hiçbir irtibatım yoktur. Hiçbir terör örgütüyle irtibatım yoktur. Hakkımda gizli tanıklar Şapka ve Kuzgun’un söylediği şeyler de kurgu ve iftiradır” diyen Harmancık, 13 aydır tecritte, tek başına kaydığını, televizyon ve radyosu bulunmadığını, Ankara’yı bombalayan uçakların Akıncı Üssü’nden kalktığını iddianameden okuyunca öğrendiğini söyledi.

Sanık Harmancık, “Sizce bu darbenin arkasında teröristbaşı, cani Fethullah Gülen var mı?” sorusuna da “Ben o dediğiniz isimle birkaç dava dosyasında beraber yargılanıyorum. Ben o söylediğiniz ismin terörist başı olduğunu burada mahkeme huzurunda beyan edersem o bir numaralı sanık, ben 9 numaralı sanığım, kendi teröristliğimi de kabul etmiş olurum. O ismi ayırın, başka bir dava dosyasına koyun ben cevabımı vereyim. Ama aynı dosyada biri teröristbaşı, ben de terörist oluyorum. Ben niye bunu kabul edeyim” yanıtını verdi.