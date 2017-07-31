Akar’ı Çankaya’ya götüren pilot: Dişli, komutanın izniyle bindi, yanına oturdu

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı rehin alındığı Akıncı Üssü’nden Çankaya Köşkü’ne götüren eski pilot albay Uğur Kapan, darbenin planlayıcılarından olduğu öne sürülen AKP’li Şaban Dişli’nin kardeşi tümgeneral Mehmet Dişli’nin Akar’ın izniyle helikoptere bindiğini ve genelkurmay başkanının yanında oturduğunu söyledi.

‘Helikopteri kullanmamı emretti’

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin 155 sanıklı davanın ilk duruşmasında savunma yapan Kapan, 16 Temmuz sabahı Akıncı’da yaşananları şöyle anlattı: “Akar, bana kendisini başbakanlığa götürecek helikopteri kullanmamı emretti. O sırada uçuş yasağı vardı ve ben de kendisine bunu ilettim. Akar da helikopterde kendisinin olacağını ve uçuş güvenliği alınmasını emretti. Helikoptere kadar kendisine eşlik ettim.”

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‘Akar’ın arkasına değil yanına oturdu’

Bu sırada helikopter teknisyeninin bir tümgeneralin geldiğini söylediğini aktaran eski pilot albay şunları söyledi: “Komutanımızın talimat vermesi durumunda helikoptere binebileceğini kendisine ilettim. Akar’ın müsaadesinin alınmasının ardından tümgeneral helikoptere bindi. Daha sonradan adının Mehmet Dişli olduğunu öğrendiğim tümgeneral helikopterde genelkurmay başkanının arkasına değil, bizzat yanına oturdu.”

‘Tuzak olduğu belli’

Kapan, mahkeme başkanı Oğuz Dik’in, “Bu darbe teşebbüsünü kimin yaptığını düşünüyorsun?” sorusunu ise “Bu bir tuzak, bunun tuzak olduğu belli. Kara Kuvvetleri komutanının ne maksatla gönderildiğini ve neden bir şey yapmadan gittiğini sormuyorsunuz? Bizi tasfiye etmek isteyenler bunu yaptılar. Benim öz geçmişime bakın anlarsınız. Ben vatanımı, milletimi seven bir subayım” diye yanıt verdi.