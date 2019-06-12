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Yaramazlara biraz batar!

Akar’dan Shanahan mektubuna ilk tepki: Üslup müttefiklik ruhuna aykırı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Türkiye’ye yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağı yönünde tehditler içeren mektubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını açıkladı.

Akar ve Shanahan, iki ülke genelkurmay başkanları orgeneral Yaşar Güler ve Orgeneral Joseph Dunford ile bir arada. (Fotoğraf: Reuters)

ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Akar’a gönderdiği mektupta, Rusya’dan S-400 füzeleri alınması durumunda sadece Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmemesi değil, ABD düşmanlarına uygulanan CAATSA yaptırımlarının gündeme geleceğini söylüyordu. Türkiye bu mektuba bugüne kadar ne yanıt yazmış ne de tepki göstermişti.

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Mektubun muhatabı Akar’dan bugün ilk tepki geldi.

7’nci Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savuna Bakanları Üçlü Toplantısı için Azerbaycan’da bulunan Akar şunları söyledi: “Mektubun üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız. Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte ise de üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonlarımız sürmektedir. Ayrıca bu ayın sonunda Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı var. Orada da ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geleceğiz.”

Shanahan’la ayrıca bir telefon görüşmesi yapacaklarını ve bu görüşmede Ankara’nın bilinen tutum ve davranışlarını ortaya koymaya devam edeceklerini belirten Akar şöyle devam etti: “Tabii burada stratejik ortaklıktan, müttefiklikten bahsediliyor. Onun ruhuna uygun hareket edilmesi için beklentimizi de ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Biz bugüne kadar NATO konusunda, ABD ile olan taahhütlerimiz konusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sorumluluklarımızın tamamını eksiksiz, aksaksız yerine getirdik. Bugüne kadar bu konularda hiçbir şikayet söz konusu değil. Dolayısıyla muhataplarımızın da benzer şekilde bizlere olan taahhütlerini, sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz.” 

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