Akar’dan Menbiç’teki son durum: Silah toplama çalışması sürüyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, YPG’nin Menbiç’i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Akar; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel’le birlikte Suriye sınırındaki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Bölgedeki birlik komutanlarıyla bir araya gelerek devam eden harekat ve faaliyetler hakkında bilgi alarak direktifler veren Orgeneral Akar, denetlemeleri sırasında ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele harekatına aralıksız devam ettiğini’ bildirdi.

‘Son aylardaki operasyonlarla başta Irak kuzeyinde olmak üzere ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü ve güvenliğiyle egemenlik ve bağımsızlığına tehdit oluşturan bölücü terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedefin imha edildiğini’ aktaran Orgeneral Akar, terörle mücadelenin süreceğini dile getirdi.

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Akar, Menbiç anlaşması kapsamında ABD Silahlı Kuvvetleri ile gerekli temas ve koordinasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek bu kapsamda ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla koordineli devriye faaliyetlerinin icra edildiğini, YPG’nin Menbiç’i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini dile getirdi.

Menbiç anlaşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 Haziran’da Suriye’nin Menbiç kentinin kontrolünün YPG’den alınmasına ilişkin yol haritası üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

Konunun teknik detaylarının iki ülke askeri uzmanlarının yapacağı görüşmede netleştirileceği belirtilmişti.

Geçen günlerde de Türk ve Amerikan askeri yetkilileri, ‘Menbiç Uygulama Planı’nda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Daha sonra iki ülke güçleri bölgede devriyeye başlamıştı.