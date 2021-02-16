Akar’dan Gare bilgilendirmesi: Mağarada sadece göz yaşartıcı bomba kullanıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak’taki Gare operasyonu sırasında mağara girişinde yalnızca göz yaşartıcı bomba kullanıldığını söyledi.

Meclis’te operasyona dair bilgi veren Akar, Irak’ın kuzeyinde varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonların artan şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Reklam

Savunma bakanı, bölgenin takip edildiğini, son beş ayda bu bölgeye yoğunlaşıldığını belirterek “10 Şubat saat 02:55’te uçaklar desteğiyle harekat başlatıldı” dedi.

Akar, ‘Pençe Kartal-2 Harekatı’nın kara desteği olmadan 35 kilometre derinlikte icra edildiğini, kritik ve önemli operasyonun, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösterdiğini ifade etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekâtı ile ilgili TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendiriyor. https://t.co/BRvj6nLCgU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2021

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi. Mağara girişinde sadece göz yaşartıcı bomba kullanıldı. Mağara içinde terörist ateşine karşılık verilerek ilerlendi. Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.”