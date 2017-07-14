Akar’dan 15 Temmuz mesajı: ‘FETÖ’cü son hain TSK’dan gidene kadar mücadele

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ordudaki ‘FETÖ’ mensuplarıyla ilgili her türlü adli ve idari işlemin 15 Temmuz’un ertesinde başlatıldığını aktaran Akar, “FETÖ mensubu en son hain de Türk Silahlı Kuvvetlerinden temizleninceye kadar, mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi.

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“Türk Silahlı Kuvvetlerinin devletine ve milletine sadık vefakâr mensupları; rengini şehit kanından alan bayrağımız, ecdattan miras kalan kutsal vatan toprağımız ve binlerce yıllık köklü bir gelenekle şekillenen devletimizin bekası için; geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gerektiğinde seve seve canını feda etmeye hazırdır” diyerek sözlerine devam eden Akar, 15 Temmuz’un ‘yeni bir dirilişin simgesi’ olduğunu belirtti.

Akar sözlerini şöyle bitirdi: “Aziz milletimizin varlığı, vatanımızın bölünmezliği ve devletimizin bekası için canlarını feda etmeye daima hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman ve fedakâr mensuplarına en derin sevgilerimle birlikte başta terörle mücadele olmak üzere onurlu vazifelerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum.”