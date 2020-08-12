Akar: Yunanistan’ın yaklaşımı boş hayal, buna rağmen diyalog diyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan deniz yetki alanını belirleyen anlaşmanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bölgedeki sorunların çözümü için diyalogdan yana olduklarını belirterek, yaşanan sorunlarda siyasi çözümlere ulaşmayı arzu ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmayla, Yunanistan’la hidrokarbon kaynakları konusunda anlaşmazlık yaşayan Türkiye, söz konusu anlaşmanın kapsamının Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunu, anlaşmanın yok hükmünde olduğunu açıklamıştı.

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Ardından Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis gemisinin 10-23 Ağustos arasında Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapacağını açıklamış, bu da uzun süredir anlaşmazlık yaşayan NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi yeniden alevlendirmişti.

Sismik araştırma için görevlendirilen Oruç Reis gemisi (Fotoğraf: AA)

Avrupa Birliği (AB) ise dün Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin ‘son derece endişe verici’ olduğunu açıklamış, Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerginlikler konusunda uyarmıştı.

‘Bencil tavır’

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye’nin kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, sınırlarının ötesinde gözü olmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de hukuk tanımaz, sadece kendi hak ve hukukunu gözeten bencil tavrı ise hiç uygun değildir. Türkiye’nin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun ve ahlakidir. Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki talepleri ise dikkatle incelendiğinde, bu taleplerin gerçeklerle bağdaşmadığı hakkaniyet ve uluslararası hukuk uygulamaları ile uyumlu olmadığı görülmektedir.”

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‘Halen diyalog diyoruz’

Akar, hukuki açıdan uygunsuz gördüğü kısmı şu şekilde detaylandırdı: “Örneğin, Ege’deki adaların altı millik karasuyu, 10 millik hava sahası uygulaması aklıselim sahibi hiçbir ülke tarafından kabul edilmemektedir. Bu akıl dışı, hukuk dışı uygulama sadece Yunanistan tarafından yapılmaktadır. Tarihte, günümüzde bunun başka bir örneği yoktur. Diğer taraftan, iki ülke arasındaki ilişkileri belirleyen Lozan Anlaşması’na göre toplam 23 ada gayrı askeri statüde olarak belirlenmiş olmasına rağmen bunlardan 16’sı Yunanistan tarafından silahlandırılmıştır. Tüm bu ve benzeri iddia ve uygulamalara rağmen biz halen diyalog diyoruz.”

‘Boş hayal’

Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmanın iki ülke halkının çıkarlarına aykırı olduğunu belirten bakan, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye karşıtı bir hareket olsun diye yürütülen bu teşebbüs, Mısır ve Yunanistan halkları için hak, refah ve güvenlik kaybına neden olmaktadır. Bu itibarla, Mısır ve Yunanistan kamuoyunun da bu anlaşmayı sorgulaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’ye 2 km mesafede, Yunan ana karasına uzaklığı ise 600 km civarında olan 10 kilometrekarelik Meis adası nedeniyle Yunanistan’ın 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı talep etmesinin yine hakla, hukukla ve akılla izahı mümkün değildir. Hiçbir mantıkla da bağdaşmamaktadır. Dünyada böyle bir muhasebe, muhakeme ve mülahaza yoktur. Böyle bir yaklaşımın kabul edileceğini düşünmek bile boş bir hayalden ibarettir.”

Akar, Türkiye’yi adeta sahillerine hapseden akıl ve mantık dışı ‘sözde’ Sevilla haritasını dayatmanın iyi komşulukla, hukukla, müttefiklikle, hakça tutumla açıklanmasının mümkün olmadığını söyledi.

‘Mavi vatanımızdır’

Akar anlaşmalara, sözleşmelere, mutabakatlara sadık kalmak demenin bir zafiyet olmadığını belirterek, sözlerini şöyle noktaladı: “Biz, Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, kendi hakkımızı, hukukumuzu korumak ve kollamak için her türlü mücadeleyi yapmaya da hazırız. Bunu söylemek de tehdit anlamına gelmemelidir. Herkesin bunu bilmesini istiyoruz. Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz; Ege ve Akdeniz’deki sorunlar bağlamında Yunanistan’ın uygulama ve iddialarını akıl, bilim ve objektif kriterler ışığında değerlendirmeleri, Türkiye’nin haklı, hukuka ve tarihi sürece uygun, mantıklı, makul, medeni yaklaşımını da görmeleridir. Bilinmelidir ki denizlerimiz, mavi vatanımızdır. Her damlası değerlidir. Mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlıyız, azimliyiz ve buna da muktediriz.”