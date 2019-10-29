Akar: YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde kaldığı gözüküyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “YPG terör örgütünün Barış Pınarı Harekat bölgesinde kaldığı gözüküyor” dedi.

Fotoğraf: @tcsavunma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de varılan anlaşma kapsamında YPG’nin Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe çekilmesi için tanınan süre bugün 18.00’da doluyor.

Reklam

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), varılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan Türk birliklere 27 Ekim günü YPG saldırısı olduğunu açıklamış, saldırıda iki askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sabah’tan Betül Usta’nın haberine göre Akar, Menbiç ve Tel Rıfat’ta toplamda yaklaşık 2 bin YPG’linin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Rus dostlarımızın mutabakat çerçevesinde davranacağına inanıyoruz. 10 km içinde terörist bulunmaması sınır güvenliği açısından yeterli olmamakla beraber iyi bir adım. Bunun 30 km’ye kadar çıkması lazım.”

Akar, Suriye hükümetiyle iletişime geçilmediğini kaydedip “Rejimle münasebetimiz yok. Rusya konuşuyor. Alanda rejimle kurulan bir mekanizma yok” dedi.

Reklam

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “YPG bölgeden atılmazsa bizim görev yeniden başlar” demişti.