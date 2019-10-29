Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akar: YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde kaldığı gözüküyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “YPG terör örgütünün Barış Pınarı Harekat bölgesinde kaldığı gözüküyor” dedi.

Fotoğraf: @tcsavunma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de varılan anlaşma kapsamında YPG’nin Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe çekilmesi için tanınan süre bugün 18.00’da doluyor.

Reklam

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), varılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan Türk birliklere 27 Ekim günü YPG saldırısı olduğunu açıklamış, saldırıda iki askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sabah’tan Betül Usta’nın haberine göre Akar, Menbiç ve Tel Rıfat’ta toplamda yaklaşık 2 bin YPG’linin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Rus dostlarımızın mutabakat çerçevesinde davranacağına inanıyoruz. 10 km içinde terörist bulunmaması sınır güvenliği açısından yeterli olmamakla beraber iyi bir adım. Bunun 30 km’ye kadar çıkması lazım.”

Akar, Suriye hükümetiyle iletişime geçilmediğini kaydedip “Rejimle münasebetimiz yok. Rusya konuşuyor. Alanda rejimle kurulan bir mekanizma yok” dedi.

Reklam

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “YPG bölgeden atılmazsa bizim görev yeniden başlar” demişti.

Trump’a göre Suriye’nin kuzeyinde ‘Her şey yolunda’

Erdoğan: YPG’nin rejim elbisesiyle bölgede kalmasına müsaade edilmeyecek

Erdoğan: YPG 30 kilometre çekilecek; 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyesi

SON HABERLER

Çocuklarınızı müzeye götürmenin yararlarını biliyor musunuz?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki sekizinci raporu, bu ay, ‘Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek’ başlığıyla yayımlandı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı tarafından hazırlanan rapor, erken çocukluk dönemi ve sonrasında sanatla tanışmanın birey üzerindeki etkisini, gelişim psikolojisini temel alarak tartışmaya açıyor.

Oyuncuları tokatlayan antrenöre 1035 gün hak mahrumiyeti

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu’nca üç yıl önce Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tokatlayan Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt’a, 1035 gün hak mahrumiyeti ve sekiz maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.

Fransa’da camiye saldırı: İki ağır yaralı; aşırı sağcı saldırgan yakalandı

Fransa’nın güneyinde, Atlas Okyanusu kıyısındaki Bayonne kentinde bulunan bir camiye ateş açan saldırgan, 74 ve 78 yaşlarındaki iki kişinin ağır yaralanmasına yol açtı. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 84 yaşındaki bir kişiyi yakaladı. Yakalanan kişinin aşarı sağcı bağlantıları olduğu bildiriliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...