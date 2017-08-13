Akar ve Fidan’ın ziyaret ettiği yazar Pakdil: Cumhuriyet okullarında okuyanların çoğu din düşmanı ve işbirlikçi

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İslamcı yazar Nuri Pakdil, ‘Cumhuriyet okulları’nda okuyanlarının çoğunun din düşmanı ve emperyalist işbirlikçisi olduğunu savundu.

‘Çoğu Batı hayranı, din düşmanı ve emperyalist işbirlikçisi’

Star gazetesinden Mehmet Yaşar’a konuşan Pakdil, “Ailenizin sizi ilkokula da, ortaokula da geç gönderdiğini söylersiniz. Neden geç gönderdi?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Bunun nedeni, ‘Resmî Öğreti’ye ve yeni kurulan devletin okullarına duyulan güvensizlik ve kaygı olarak görülebilir. Aslında, sadece benim ailem değil, bütün Müslüman aileler aynı kaygıyı yaşadı. Batı emperyalizminin savunucusu öğretmenlerin egemen olduğu Cumhuriyet okullarında okuyanların çoğunun Batı hayranı, din düşmanı ve emperyalistlerin işbirlikçisi olarak yetişmeleri; kendi halkının değerlerini değil, Batılı sömürgecilerin dayattığı değerleri savunmaya başlamaları, Müslüman ailelerin Cumhuriyet okullarına ilişkin kaygısının boşa olmadığını göstermektedir.”

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‘Devlet baskısı tüm şiddetiyle devam ediyor’

83 yaşındaki yazar, “Çocukluğunuzu geçirdiğiniz Maraş’ta üzerinizde hissettiğiniz baskının sebebi olan devlet yönetim tarzından çıktığımızı düşünüyor musunuz?” sorusunu ise “Hayır, düşünmüyorum. Devleti yapılandıran ideolojinin, tüm yıkıcı baskısı, bütün şiddetiyle devam etmektedir” diye yanıtladı.

‘ Bir numaralı adam rahatlıkla eleştirilmeli’

‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçunu düzenleyen 5816 sayılı kanuna işaret eden Pakdil şöyle konuştu: “Türkiye’de, ideolojik bağlamda, düşünme ve yazma özgürlüğü vardır denilemez. Dokunulamaz, eleştirilemez, kinayeli bile olsa dil uzatılamaz bir tabu vardır. Bu korku yok edilmeden, insan beyni inkişaf edemez. Ben bunun sıkıntısını mütemadiyen gözlemliyorum. Düşünce özgürlüğü önünde çok kısıtlamalar var. Çok daha özgürce konuşabilmeliyiz. Bir numaralı adam çok rahatlıkla eleştirilmelidir. 5816 nolu kanun yürürlükte olduğu müddetçe Türkiye’de düşünce özgürlüğünün olduğu söylenemez. Dünyanın hiçbir yerinde kanunla korunan adam yoktur. Her insan eleştirilebilmelidir.”

Akar ve Fidan ziyaret etmiş, Erdoğan ayakta dinlemişti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 29 Ocak 2017’de Pakdil’i evinde ziyaret etmişti.

Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk karşıtı görüşleriyle bilinen İslamcı yazara yapılan bu ziyaret tartışma konusu olmuştu.

Pakdil, 2013’te Kültür bakanlığının ‘Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü, 2014’te de ‘Necip Fazıl Saygı Ödülü’nü almıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ödül töreninde kürsüye çıkıp konuşma yapan 83 yaşındaki yazarı ayakta dinlemişti.