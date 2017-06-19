Akar ve Fidan, ‘zaman sıkışıklığından’ 14 Temmuz’da görüşmüş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), darbe girişiminden bir gün önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın yaptığı ve CHP raporunda ‘kontrollü darbenin en güçlü emaresi’ olduğu öne sürülen toplantının zaman sıkışıklığından bu tarihte yapıldığını açıkladı.

Milliyet’ten Serpil Çevikcan’ın haberine göre TSK ve MİT yetkililerinin, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, toplantıya Fidan’ın ilk kez katılmadığını, 11 Mart 2016’daki toplantıda da yer aldığını kaydederken, “14 Temmuz’daki törenin YAŞ Toplantı tarihine yakın olması nedeniyle tören sonrasında bir çalışma yapılması konusunda MİT Müsteşarı ile önceden mutabık kalınmıştır. Törenden sonra yapılan toplantıya MİT Müsteşarı, ilgili Müsteşar Yardımcısı, Daire Başkanı ve bir Uzman Memur katılmıştır” ifadelerini kullandığı belirtildi.

‘Personelin gözü önünde cereyan etti’

Toplantıda Akar’ın MİT tarafından elde edilen bilgiler ışığında Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) görüşülecek personelin durumu hakkında bilgilendirildiği kaydedilirken, “Değerlendirmeye alınan personel sayısının çokluğu nedeniyle çalışma uzun sürmüştür. Çalışma bahçede yapılmış ve o süre zarfında orada bulunan birçok personelin gözleri önünde cereyan etmiştir. Çalışmanın bir şekilde hain darbe girişimi ile ilişkilendirilmesi mesnetsiz ve gerçeklere tamamen aykırıdır” dendi.

‘Toplantıda temizlik çalışması gündeme geldi’

Aynı yetkililer, toplantının 14 Temmuz’da yapılmasının gerekçesi olarak, YAŞ öncesi zamanın çok kısıtlı olmasını gösterirken, toplantı sırasında terfi edip edemeyecekler bazında çok yönlü değerlendirme yapıldığını ifade ederek, YAŞ’ta 142 komutanın temizlenmesine ilişkin çalışma yapıldığını ifade etti.

A, B ve C sırasındaki isimlerin terfi edemeyeceği ve TSK’dan temizleneceği anlaşıldığı için, Akar’ın, Fidan ve MİT heyetine bu isimlerin yerine atanabilecek isimlere dair bilgi istediği ve listeler üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

14 Temmuz’daki toplantı

14 Temmuz’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yapılan toplantıya Akar ve Fidan’ın yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da katılmıştı.

İhtisas Kursu Diploma Töreni için yapılan toplantının 15 Temmuz’da yapılmasının planlandığı, ancak birkaç gün kala 14 Temmuz’a alındığı, sonra 18 Temmuz’a çekildiği, ardından tekrar 14 Temmuz’da karar kılındığı ifade edilmişti.

CHP raporunda Akar ve Fidan’ın 18.00’den 00.30’a kadar komutanlığın bahçesinde görüştüğü belirtilen toplantının ‘kontrollü darbe’nin emaresi olduğu öne sürülmüştü.