Akar: Türkiye-Libya anlaşması, diğer ülkelere tehdit değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz anlaşmasının, başka ülkelere tehdit olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda konuşan Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi.

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Yapılacak en kolay şeyin, bölgede sahip olunan tüm zenginliğin hukuka uygun şekilde adilce paylaşılması olduğunu belirten bakan, aksine izin verilmesinin mümkün olmadığını, ‘Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir kararın yaşama şansının bulunmadığını’ dile getirdi.

‘Başkalarına tehdit değil’

Akar, Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na da değindi.

Milli savunma bakanı şunları söyledi: “Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir. Bu tamamen iki egemen ülkenin sahip olduğu hak hukuk çerçevesinde yapılan bir mutabakat muhtırasıdır.”