Akar: Terhisler 31 Mayıs’tan itibaren başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen terhislerin 31 Mayıs’tan itibaren başlayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) operasyon bölgelerinde henüz Covid-19 vakasına rastlanmadığını belirtti ve normalleşme planına ilişkin çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

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Bedelli 20 Haziran’da

Akar açıklamasında şu ifadelere verdi: “31 Mayıs’tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran’dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran’da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüsü testi yapılacak.”

Personel atama 1 Haziran’da

Personel temin ve atama ertemelerine de değinen Akar, şöyle devam etti: “Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran’dan başlatacağız. 1 Haziran’dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz.“