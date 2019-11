Akar: Tank palet fabrikasının denetimi MSB’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya’daki tank palet fabrikasında ‘her türlü denetim yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı’nda olduğunu’ açıkladı. Akar, Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye ile birlikte operasyona katılan Suriye Milli Ordusu’nun, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bütçesinden faydalanmadığını da söyledi. Akar, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara rağmen YPG’nin taciz atışlarının devam ettiğini belirterek, hayatını kaybeden ve yaralanan askeri personel ile ilgili bilgileri paylaştı.

Fotoğraf: VOA

Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının sonuçlarına ilişkin sorularına verdiği yanıtta, şöyle dedi: “Terör koridoru oluşturulması, terör devleti oluşturulması meselesi, hayali bitti. ‘Rojova hayali bitti’ diyorlar. Şu ana kadar Afrin bölgesine 400 binden fazla kişi dönüş yaptı.”

‘Taciz atışları devam ediyor, mutabakata göre ABD ve Rusya tedbir almalı’

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Akar, Barış Pınarı Harekatı’nın sonuçları ve YPG’nin bölgeden çekilmesi konusunda özetle şunları söyledi: “Bölgenin YPG’den temizlenmesi ve ayrıca ağır silahların toplanması konusunda mutabakatlar sağlandı; fakat bunların tamamen yapıldığını söylemek mümkün değil. Bu şekliyle de olsa buradaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Buradaki problemleri çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Maalesef, tacizler devam etmekte, günde ortalama 10-15 taciz (ateşi) olmaktadır. Bunları sabırla atlatmaktayız fakat herhangi bir şekilde zayiat olursa bunlara da misliyle mukabele etmekteyiz. Bunları yaparken de yine mutabakat çerçevesinde Ruslar’la irtibatımızı sürdürüyoruz, onlara bu konuda gerekli tedbirleri almalarını tekrar tekrar kendilerine hatırlatıyorum. Amerikalılara da hatırlatıyorum. Şu anda büyük ölçüde buradan YPG’li teröristlerin çıktığını, fakat uyuyan, gizli, saklı gizlenmiş olabileceğini de değerlendiriyoruz. Buna göre tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Nitekim geçtiğimiz günlerde iki kez bombalı araç patlamak suretiyle bu düşüncemiz gerçekleşmiştir. Şu anda bizim yol kontrollerimizle, olsa dahi teröristlerin bölge içinde hareketleri son derece kısıtlanmış, sınırlanmıştır. Fakat hem doğusunda hem batısında ciddi şekilde bu tacizler devam etmektedir. Bunu da yine Ruslar’la görüşmek, konuşmak suretiyle sonlandırmaya çalışıyoruz.”

Akar, ABD’yle sağlanmış PYD/YPG’nin çekilmesiyle ilgili mutabakattaki 120 saatlik süreç ile ilgili olarak “48 taciz gerçekleştirilmiş, tacizler neticesinde bir personelimiz şehit olmuş, sekiz personelimiz ise yaralanmıştır. Bu tacizlere meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık verilmiştir” bilgisini verdi. Akar, Rusya’yla sağlanmış mutabakattaki 150 saatlik süreç ile ilgili olarak da, “75 taciz ve saldırı sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nden iki şehit, 44 yaralı ve Suriye Milli Ordusu’ndan 22 şehit, 78 yaralımız olmuştur. Söz konusu saldırı ve tacizlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir” bilgisini paylaştı.

DHA’nın haberine göre Hulusi Akar, Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) başıboş bir örgüt olmadığını belirterek şöyle devam etti: “Geçici hükümet var ve o BM tarafından tanınıyor. Mustafa Abbdurrahman temsil ediliyor. Bunun altına Selim İdris diye birini teshib ettiler. Bu zat, hem Milli Savunma Bakanlığı, hem Genelkurmay Başkanlığı görevini yapıyor. Bunlar herhangi bir şekilde dağdan bağdan gelmiş, içlerinde el-Kaide’ci falan bir şey söz konusu değildir. Tamamı Suriye vatandaşı. Kurallar dahilinde bizimle beraber faaliyetlerini sürdürüyorlar. Amaçları, evlerini, ülkelerini bir şekilde kurtarmak. Bunların maaşları MSB bütçesinden herhangi bir ödeme ile verilmiyor. MSB, bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmamıştır.”

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) özelleştirilmesi iddialarını da yalanlayan Akar, “MKE’nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek” dedi.

Akar, bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanan 20 bin 275 yükümlüden 688 milyon lira civarında bedel tahsil edildiğini belirterek, 31 Aralık 2019’a kadar müracaatların alınmasına devam edileceğini ve Ocak 2020 tarihinde yükümlülerin askerlik yapacağı birliklerin açıklanacağını bildirdi.

‘Tank yapmak için özel sektörün tecrübesinden faydalanmak lazım’

Sakarya’daki tank palet fabrikası ile ilgili de konuşan Bakan Akar, şöyle devam etti: “Biz tank üreten bir ülke olmaktan geri kalamayız. Üç firma, tank ihalesine girdi. BMC ihaleyi kazandı. Elimizde tank yapmaya en müsait fabrika tank palet fabrikasıdır. Tankın bir an önce üretilmesi lazım. Bir anda üretime konulmazsa, eldeki mevcut bilgiler ve dizayn eskiyor. 250 adet tankın seri üretim aşamasında fabrikanın işletme hakkı 25 yıl süreyle BMC’ye devredildi. İşlemin asıl amacı Altay tankının en hızlı şekilde TSK’ya kazandırılmasıdır. Fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisi bakanlığımıza aittir. Tankı yapabilmek için bazı riskleri, denenmemiş yöntemleri kullanmamız lazım. Özel sektörün kabiliyetinden faydalanmamız lazım. Bunu sadece kamu ve TSK olarak yapmaya kalkarsak çok ciddi zaman kaybederiz. Özel sektörün iş yapma hızından faydalanmamız gerekir. Tank palet fabrikasında her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı’nda. MSB’ye herhangi bir ek yük getirmeden BMC, fabrikayı çağın gereklerine uygun şekilde modernize edecek, 25 yıl boyunca ihtiyaç olacak yenileme yatırımlarını değiştirecek, en az 50 milyon ABD dolarında yatırım yapılacak. Bu sadece başlangıcı.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Sakarya’daki tank-palet fabrikasının, 25 yıllığına Katar ortaklı BMC firmasına devrini bir kez daha eleştirerek, 20 milyar dolarlık fabrikanın ‘beş kuruş alınmadan, sıfır bedelle peşkeş çekildiğini’ söylemişti.