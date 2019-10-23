Akar: Suriye ile sıcak temas beklemiyoruz, Rusya da elinden geleni yapar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Suriye ile sıcak temas olmaması lazım, böyle bir sorun olmaz; Rusya da bu konuda elinden geleni yapar” dedi.

Fotoğraf: @tcsavunma

Akar’ın Reuters ajansıyla yaptığı söyleşiden öne çıkan satır başları şöyle:

Reklam

*Almanya’nın güvenli bölge teklifini duyduk, yarın (NATO Zirvesi’nde) kendilerinden de dinleme fırsatı bulacağız, teklifin kapsamına göre değerlendireceğiz.

*Güvenli bölgede 12 gözlem noktası değerlendiriliyor, arazideki şartlara göre bu sayı iner ya da çıkar.

*Çeşitli şekillerde bizim kontrolümüze geçen 200 civarında DEAŞ’lı (IŞİD’li) oldu, onları da uygun şekilde uygun yerlerde muhafaza ve kontrol ediyoruz.

Reklam

*Suriyeli kardeşlerimizin evlerine normal hayatlarına dönebilmeleri için projeler tamam, uygulaması, finansı ve diğer ülkelerin de katkısıyla hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

*Harekat alanı dışında herhangi bir operasyon ihtiyacımız bulunmuyor.

*F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.

*Biz NATO’nun merkezindeyiz hiç bir yere gitmiyoruz.

*NATO’daki müttefiklerimiz tarafından anlaşılma konusunda bazı sorunlar yaşıyoruz.

*ABD yaptırımlarının geçici olacağına inanıyoruz, bu konunun gündemden kalkmasını istiyoruz.

*ABD’nin Patriot savunma sistemini alabiliriz, (Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında) bu konu gündeme gelebilir.

*Önümüzdeki günlerde içinde bulunduğumuz Barış Pınarı asayiş bölgesinde el yapımı patlayıcıların kaldırılması, varsa kaldıysa teröristlerin temizlenmesi çalışması yapılacak.

*Biz terörden sadece PKK/YPG’yi kast etmiyoruz, girdiğimiz bölgelerde karşılaştığımız takdirde DEAŞ’a (IŞİD’e) da aynı şekilde gerekeni yapmaya hazırız.

*TSK’nın kimyasal silah kullanması asla söz konusu değildir, envanterde yok, PYD’nin TSK’ya ithamda bulunmak için bölgeye kimyasal silah taşıdığı duyumumuz var.