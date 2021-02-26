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Yaramazlara biraz batar!

Akar: S-400’ler ihtiyaç duyulduğunda kullanılır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus yapımı S-400’lerin satın alınması üzerinden Türkiye’ye kısıtlamalar getirilmesinin ‘müttefiklik ruhuna uygun olmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

Basın toplantısında konuşan Akar, “S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye’ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok” dedi.

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Akar, “S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil” diye konuştu.

ABD, NATO sistemleriyle uyumsuz olduğu gerekçesiyle Ankara’nın S-400’leri kullanmaktan vazgeçmesini istemiş, bu olmayınca Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programında çıkarmış, ödemesi yapılan uçakları da teslim etmemişti. Bunun yanı sıra, bazı Türk yetkililere yaptırım başlatan ABD yönetimi, bunların artırılabileceğini belirtmişti.

TSK’dan 21 bin 194 kişi ihraç edildi

Akar, ‘FETÖ’ ile mücadelenin de devam ettiğini ifade ederek, 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren TSK’dan 21 bin 194 kişinin ihraç edildiğini söyledi.

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