Akar: S-400 eğitimi için Rusya’ya askeri personel gönderdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde ABD’lilerle yapılan görüşmelerde genel anlamda bir esneme gördüklerini belirterek, Türkiye’nin temin edeceği S-400 hava savunma sistemi için Rusya’ya askeri personel gönderildiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Akar, dün akşam gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda soruları yanıtlarken, “S-400 eğitimleri için Rusya’ya askeri personel gönderdik, gönderiyoruz, göndereceğiz… Önümüzdeki aylarda da gitmeye devam edecekler” dedi. Bakan, Rus askeri personelin de Türkiye’ye gelebileceğini belirtti.

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Akar, ayrıca, “ABD’lilerle genel anlamda Fırat’ın doğusu, F-35, Patriot gibi konularda bir esneme var, yakınlaşma görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında olduğunu, bunun açıkça görüldüğünü kaydeden bakan şöyle devam etti: “Ülkemizi korumak ve kollamak için hava savunma sistemi ihtiyacı açık. Bunun için tedbirler alma ihtiyacı açık. Bu savunma sistemi, kimseyi tehdit etmiyor. Sizin bir saldırı düşünceniz varsa rahatsız olursunuz. Tek amacımız ülkemizi ve milletimizi savunmak.”

Akar’ın gazetecilere yaptığı açıklamadan bazı satırbaşları ise şöyle:

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“Cumhurbaşkanımız da ‘bu iş bitti’ diye söyledi. Bu işin (S-400 alımının) bittiğini biliyoruz.

Bu konunun (S-400 alımı) F-35’e bağlanması ayrı bir güçlük. Burada dokuz ortak var. F-35 anlaşmasının herhangi bir yerinde ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır diye madde yok. Ortaklık için ödeme payının yapılması lazım. Türkiye Cumhuriyeti 1.2 milyar dolar ödeme yaptı. Biz ortak olarak bize sipariş verilen parçaları da zamanında ürettik. Başka ortak olarak ne yapalım?

Bizim üzerimize düşen ne varsa bunları yaptık. Beklentimiz F-35 programının planlandığı gibi yürütülmesi.“

Siz teknolojinin çalınacağını düşünüyorsunuz da, Rusya düşünmüyor mu?

Akar, sorunların aşılması için ABD’lilerle bazı gayri resmi görüşmeler olduğunu da belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD bize F-35 teslim etmiyor ama Rusya çok gelişmiş S-400 sistemini bize veriyor. Siz teknolojinin çalınacağını düşünüyorsunuz da Rusya düşünmüyor mu? Konuşmalar, görüşmeler devam ediyor. Burada duygusal değiliz, heyecanlanmıyoruz. Aklı selim dışına çıkmıyoruz. Normal anlaşmalar sözleşmeler neyi gerektiriyorsa iki ülke arasında anlaşmalar neyi gerektiriyorsa yapıyoruz. Zaman zaman bazı zorluklar olsa da gidişatta şu ana kadar keskin dönüş olmadığını görmekten memnunuz.”

Patriot, SAMP/T ile görüşüyoruz, S-400’ü alıyoruz

ABD’lilerden Patriot konusunda 28-29 Mart’ta yeni bir teklif geldiğini, bunda fiyat, teknoloji transferi, ortak üretim, ortak ihracat gibi bazı şartların yenilendiğini kaydeden Akar, “Tam istenildiği gibi olmasa da (bu teklif), ilgili kurumlar çalışmaların sürdürüyor ve cevaplarını hazırlıyor” dedi.

Bakan, İtalyan-Fransız ortaklığı SAMP/T hava savunma sistemi konusunda konsept çalışmasının ekim ayında bitmesini istediklerini belirtti: “Ekime kadar çalışma devam eder ve çalışmaları sürdürürsek, nasıl üretim yapacağımızı görüşmeye başlayacağız. Savunma sanayinde çeşitlilik esas; Patriot, SAMP/T ile görüşüyoruz, S-400’ü alıyoruz.”

Reuters’in haberine göre ise Hulusi Akar, gazetecilerle görüşmesi sırasında, S-400 alımı sonrası uygulanacak potansiyel ABD yaptırımlarına karşı Türkiye’nin hazırlık yaptığını da söyledi.