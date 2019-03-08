Akar: S-400 almamız tercihin ötesinde bir zorunluluk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’dan S-400 alınmasının tercihin ötesinde bir zorunluluk olduğunu söylerken ABD’den Patriot alınması konusunda temasların sürdüğünü belirtti.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye geçen yıl Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı.

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ABD ise NATO sistemleriyle uyumlu olmayan S-400’lerin satın alınması halinde Türkiye’nin ABD yaptırımlarıyla karşılaşabileceğini açıklamıştı.

AA Editör Masası’na konuk olan Akar şunları söyledi:

“S-400 konusunda şu anda süreç devam ediyor, ekim ayı itibariyle bunlar kurulmaya başlanacak. Bizim S-400 almamız tercih olmanın ötesinde bir zorunluluk. Patriot alınması konusunda da temaslar sürüyor. S-400’den dolayı böyle bir noktaya gelinmesi üzücü, bunun anlaşılmasına çalışıyoruz.

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F-35 ile S-400’ün etkileşmeyeceği bir ortamı sağlayalım diyoruz. Bir noktaya kadar gelsek dahi, muhataplarımız ‘Bunu Kongre’den geçirmek mümkün değil’ cevabını veriyorlar, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. İyi niyetle bunları aşmaya çalışıyoruz, NATO’ya karşı sorumluluklarımızı biz aksaksız yerine getiriyoruz. Biz haklı olduğumuza inandığımız bu konuda gerçekleri ve tezlerimizi masaya koymaya devam edeceğiz, ilkelerimizden sapma yok.”