Akar: Rusya’ya dün iki kere bilgi verildi; 76 Suriye askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 54 Suriye hedefinin ateş altına alındığını ve 76 Suriye askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Akar, Rusya’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’deki hareketleri konusunda kendilerine önceden bilgi verilmediği yönündeki açıklamasını da yalanlayarak dün iki kez Rusya’ya bilgi verildiğini belirtti.

Reklam

Fotoğraf: T.C. Millî Savunma Bakanlığı, Twitter

Akar, İdlib’de Suriye güçlerinin Türk silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktalarına saldırısına ilişkin Hatay’da sınır hattında incelemelerde bulundu.

Bakan, Soçi ve Astana’da belirlenen mutabakatlar kapsamında başlatılan sürecin devam ettiğini belirtti. Bu çerçevede bugüne kadar çeşitli ateşkeslerin ilan edildiğini hatırlatan Akar, her seferinde Suriye tarafından bu ateşkeslerin bozulduğunu ve sürekliliğin sağlanamadığını vurguladı.

Akar, mutabakatlara uygun olarak faaliyetlerini yerine getirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Bu çerçevede ateşkeslerin sürekliliğini sağlamak, birliklerin güvenliğini sağlamak, diğer taraftan da göçün önlenmesine ve buradaki insanların zor arazi ve iklim şartlarında yaşadıkları insanlık dramına son vermek maksadıyla bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmekte ve ilave tedbirler almaktayız. Bu nedenle arazideki unsurlarımıza gerekli desteği sağlamak, takviyeleri yapmak bakımından bazı intikaller planlandı ve icra edildi. Bu intikaller önceden kurulan düzen çerçevesinde muhatabımız olan Ruslarla koordine edildi onlara hem yer hem zaman bakımından gerekli bilgiler verildi.”

Reklam

Akar, son intikalden bir gün öncesinde, yani dün saat 16:13 ve teyiden saat 22:27’de Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verildiğine dikkat çekti: “Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen, tüm bu önlemlere rağmen, rejim tarafından gece saat 01:13’te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. Talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki unsurlarımız tarafından rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele misliyle gösterilmiştir. Şu ana kadar 54 rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir. Diğer taraftan da bizim şehit ve yaralılarımız var.”

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekât Merkezi’nde birlik komutanları ile bir araya geldi.https://t.co/zeTKWURYXF#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/fYtLsKum4j — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2020

Bakan şöyle devam etti: “Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde bir an önce ateşkesin sürekliliğini, birliklerimizin güvenliğini, göçün önlenmesini ve zor arazi ve mevsim koşullarında büyük bir insanlık dramı yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla gerekli her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz, aksaksız yerine getirmektedir. Asil milletimiz bundan emin ve rahat olsun.”