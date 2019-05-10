Akar: Rusya’dan İdlib için adım bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib bölgesinde Suriye hükümetine bağlı güçlerin son zamanlardaki ilerleyişiyle ilgili Rusya’nın ‘etkin ve kararlı tedbirler almasını beklediklerini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Akar “Suriye rejimi, Astana Mutabakatı’na aykırı bir şekilde İdlib’in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor” dedi.

Reklam

Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgenin Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı uyarınca belli bir süre zarfında silahsızlandırılmasına karar verilmişti.

Ancak mutabakat için verilen süre aşılmasına rağmen cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) bölgeden ağır silahlarını çekmemiş, hatta Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni yenilgiye uğratarak bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

Akar, Suriye’deki hükümet unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırının 6 Mayıs’tan itibaren ‘kara harekatına’ dönüştüğünü ve bu durumun bölgede sivil can kayıplarına ve bölge halkının yaşam alanlarını terk etmesine neden olduğunu bildirdi. Savunma bakanı, bu saldırıların İdlib’deki Türkiye gözlem noktalarının güvenliği için de risk oluşturduğunu ve TSK’nın bölgedeki devriye ve intikallerinin aksamasına yol açtığını da açıkladı.