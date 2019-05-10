Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akar: Rusya’dan İdlib için adım bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib bölgesinde Suriye hükümetine bağlı güçlerin son zamanlardaki ilerleyişiyle ilgili Rusya’nın ‘etkin ve kararlı tedbirler almasını beklediklerini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Akar “Suriye rejimi, Astana Mutabakatı’na aykırı bir şekilde İdlib’in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor” dedi.

Reklam

Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgenin Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı uyarınca belli bir süre zarfında silahsızlandırılmasına karar verilmişti.

Ancak mutabakat için verilen süre aşılmasına rağmen cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) bölgeden ağır silahlarını çekmemiş, hatta Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni yenilgiye uğratarak bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

Akar, Suriye’deki hükümet unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırının 6 Mayıs’tan itibaren ‘kara harekatına’ dönüştüğünü ve bu durumun bölgede sivil can kayıplarına ve bölge halkının yaşam alanlarını terk etmesine neden olduğunu bildirdi. Savunma bakanı, bu saldırıların İdlib’deki Türkiye gözlem noktalarının güvenliği için de risk oluşturduğunu ve TSK’nın bölgedeki devriye ve intikallerinin aksamasına yol açtığını da açıkladı.

Reklam

Rusya: Türkiye’nin İdlib’de kontrolü kaybetmesi hayal kırıklığına yol açtı

Rusya’dan Türkiye’ye İdlib eleştirisi: Mutabakatı tam uygulamadı

Sputnik: İdlib’de yaralanan HTŞ lideri Antakya’da hastaneye kaldırıldı

İdlib’de iki patlama: 15 ölü, 70’ten fazla yaralı

Alman basını: Türkiye İdlib sözünde duramadı, Rusya tutumunu değiştirebilir

Türkiye uzlaştırmış: İdlib’de güç kaybeden ÖSO cihatçı yönetimi kabul etti

Putin ve Ruhani’den Erdoğan’a: İdlib’de militanlara müsamaha gösterilmemeli

Rusya Ankara’ya rapor etti: Nusra ‘silahsız’ bölgeden Suriye ordusuna saldırdı

Rusya’dan Ankara’ya İdlib mesajı: Terör yuvası sonsuza dek varlığını sürdüremez

Putin’e göre Ankara İdlib’de üzerine düşeni yapıyor: Teröristler çıkarılmaya başlandı

Sürenin dolmasına iki hafta kala: Kimse İdlib’den çekilme sinyali vermiyor

Lavrov, ‘İdlib’den tahliyeler başladı’ dedi: Türkiye’nin başaracağını umuyoruz

Erdoğan temkinli: İdlib’de bombardıman ihtimali ortadan kalkmadı

Şehrin yüzde 65’i elinde: HTŞ İdlib anlaşmasına uyma yönünde sinyaller verdi

Trump’tan bir günde ikinci övgü: Türkiye İdlib’de bize çok yardımcı oldu

Türkiye’den İdlib’e takviye: Askeri konvoya ‘Silah bırakmayız’ diyen grup eşlik etti

Erdoğan’la Putin’den ortak açıklama: 15 Ekim’de İdlib’de silahsız bölge kurulacak

SON HABERLER

CHP Sözcüsü Öztrak: İstanbul seçimi misket oynamaya benzemez

CHP sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararının ayrıntılı gerekçesinin yayınlanmadığını anımsatarak, “AKP’nin seçimi kaybetmiş belediye başkan adayı ve diğer isimler bunları dile getiriyor. Gerekçeleri dillendirenler YSK’yı bu darbeye azmettirenlerdir” dedi. Öztrak, İstanbul seçiminin misket oynamaya benzemediğinin de altını çizdi.

YSK’ya ilişkin altı iddia, altı gerçek

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini iptal ederek yenilemeye karar vermesinin ardından sosyal medya ve medyada çok sayıda soru ve iddia ortaya atıldı. Bu iddia ve soruların yanıtlarını araştırdık.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...