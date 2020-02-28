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Yaramazlara biraz batar!

Akar: Birliklerimizin yeri Rusya’yla koordine edilmesine rağmen saldırıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı için, “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileriyle koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir” dedi.

Fotoğraf: @tcsavunma

Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı Suriye hükümetine bağlı hava kuvvetlerinin düzelendiğini belirterek, “Türk tarafının Rusya Uzlaşı Merkezi’ne verdiği koordinatlara göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Behun yerleşim noktasında hiçbir birliği yoktu ve olmaması gerekiyordu” diye açıklama yapmıştı.

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Akar, Hatay’da Suriye sınırında bulunan taktik komuta merkezinde basına açıklamalarda bulundu.

Savunma bakanı şöyle konuştu: “Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib’de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.”

Akar, Suriye’nin düzenlediği hava saldırıları sırasında ambulansların dahi vurulduğunu belirtti: “Bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim. Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200’den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır.”

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