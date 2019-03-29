Akar: OHAL’den sonra TSK’dan 1177 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağaünüstü halin (OHAL) ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 1177 personelin ihraç edildiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Kandil’deki terör örgütü PKK’nın liderlerine yönelik hava harekatına ve gündeme ilişkin açıklamalar yapan Akar, “Bu sadece başlangıç. Bunların devamı gelecek” dedi.

Reklam

20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL 19 Temmuz 2018’de kaldırılmıştı.

Akar şunları söyledi:

“OHAL kalktıktan sonra TSK’dan 1177 personel ihraç edildi. FETÖ ile mücadele hiçbir aksaklık, eksiklik olmadan, şiddetli şekilde devam ediyor.”

Reklam

(Ege’deki gelişmeler) Herkesin tahriklerden uzak durmasını, anlayışlı olmasını, empati yapmasını bekliyoruz.

(ABD’nin Golan Tepeleri kararı) Bunlar çok yanlış, bu tür gidişat çok tehlikeli. Güzel bir atasözümüz var, rüzgar eken fırtına biçer.