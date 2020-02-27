Akar, NATO ve diğer müttefiklerden ‘Patriot’ talebini doğruladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası harekatında NATO ve müttefik ülkelerden destek talebinde bulunduklarını doğruladı. Akar, özellikle Hatay’da Suriye sınırına yakın bölgede ‘Patriot’ hava savunma sistemi konuşlandırılmasına ilişkin soruya, söz konusu ülkelerle ‘İdlib’deki pozisyonumuzu desteklemek için fiili olarak katkılarınızı gösterin’ türünde ‘spesifik konuşmalar olduğunu’ belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı web sitesindeki habere göre, ‘Nöbetçi Bakan’ uygulaması kapsamında geldiği Meclis’te gazetecilerin İdlib’deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Akar, şöyle dedi:

Reklam

“Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamalarını, talimatlarını biliyorsunuz. Bu kapsamda biz de muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde, ‘Bir takım açıklamalar yapılıyor, İdlib’deki bizim pozisyonumuzu destekliyorsunuz, bu desteğin yanı sıra bir de fiili olarak da katkılarınızı gösterin‘ diye, herhangi spesifik bir şeyden bu tür konuşmalar oldu. Bu manada tabii ki NATO başta olmak üzere AB ve diğer müttefikimiz olan ülkeler durumu değerlendirecekler, ona göre buradaki faaliyetleri desteklemek kapsamında ne yapmak isterlerse yapabilirler. Diğer taraftan da İspanya’nın zaten biz de bir Patriot bataryası var. O görevini devam ettiriyor, uzattılar da onun süresini, o da görevine devam ediyor.”

Akar, Serakib bölgesindeki son durumu da ‘TSK’nın arazide ateşkesin sağlanması, gerçekleşmesi, yerleşmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini’ belirterek açıkladı. Akar, şöyle konuştu:

“Oradaki arkadaşlarımızın güvenliği başta olmak üzere faaliyetlerin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede oradaki insanlık dramına son vermek için bir takım tedbirler alınıyor, arazide bir takım karşılıklı ileri geri hareketler oluyor. Oradaki durum değişken bir durum onu da yakinen takip ediyoruz. Hava sahasının da herhangi bir şekilde bir askeri operasyon yapmanın ötesinde oradaki ateşkesin devam ettirilebilmesi için çok gerekli olduğunu, ateşkesin ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması için İHA, SİHA’ların, Hava Kuvvetlerimizin faaliyet göstermesi konusunda Rus muhataplarımızla konuşuyoruz. Bir noktaya kadar konular geldi ancak bu sorun devam ediyor. Bu sorunun da bu görüşmeler sırasında çözülmesi, netlik kazanması için gayret gösteriyoruz.”

Reklam

Öte yandan Akar’ın, ABD’li mevkidaşı Mark Esper ile İdlib’deki durum konusunda bir telefon görüşmesi yaptıkları açıklandı. Görüşmede başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.