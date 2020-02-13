Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Yunan mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndaki temasları kapsamında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akar’ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği NATO Karargâhı’ndaki temaslarının sürdüğü belirtildi.

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Açıklamaya göre Akar, ‘Harekat ve Misyonlar’ konulu oturumun ardından Yunan mevkidaşıyla görüştü. Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılmasının kararlaştırıldığı ve diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının üzerinde durulduğu aktarıldı.

29 ülkenin savunma bakanlarını iki günlüğüne Brüksel’de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı dün başladı.