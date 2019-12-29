Akar: İdlib’deki TSK’ya ait gözlem noktaları boşaltılmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye hükümetine bağlı güçlerin ilerleyişine sahne olan İdlib vilayetindeki TSK’ya ait gözlem noktalarının boşaltılmayacağını söyledi.

Fotoğraf: @tcsavunma

Türkiye, Rusya ve İran ile iki yıl önce yapılan anlaşma çerçevesinde İdlib vilayetinin etrafında 12 gözlem noktası kurmuştu.

Reklam

Suriye’nin kuzeybatısındaki bölge, hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) adını alan el-Kaide’nin Suriye uzantısı el-Nusra’nın kontrolünde bulunuyor. Suriye hükümetine bağlı güçlerse, Rus hava birlikleri ve İran destekli milislerin de yardımıyla bir süredir bölgede ilerleyişini sürdürüyor.

TSK’nın gözlem noktalarına zaman zaman saldırılar olsa da bölgede temmuz sonunda sağlanan ateşkes son dönemdeki ilerleyişe kadar büyük ölçüde sürdürülmüştü.

Reuters ajansı, BM raporuna göre 235 bin sivilin evlerini terk ederek Türkiye sınırına göç etmesine neden olan saldırılarda, Surman köyü yakınlarındaki TSK gözlem noktasının Suriye güçlerince tamamen kuşatıldığını bildirmişti.

Reklam

Bakan Akar, son gelişmeler üzerine sınır birliklerinde inceleme ve denetlemede bulunmak üzere dün Hatay’a gitti.

AA’nın sitesinde yer alan habere göre Akar burada şöyle konuştu: “Buradaki insanların güvenliğini sağlamak, en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Fakat verilen tüm sözlere, yapılan mutabakatlara rağmen rejim masum insanlara saldırmaya devam ediyor. Burada, aralarında çocukların, yaşlıların, kadınların bulunduğu birçok masum insanın katledilmesine sebebiyet veriyorlar. Bu katliama bir son verilmesi için yapılması gereken ne lazımsa bunları yapmaya çalışıyoruz. Rejimin yaptıkları ne mutabakat konularına ne vicdana sığar. Bunların bir an önce durdurulmasını bekliyoruz. Bu noktada da Rusya’dan yaptığımız mutabakatlar ve görüşmelerde vardığımız sonuçlar çerçevesinde rejime nüfuzlarını kullanmak suretiyle karadan ve havadan yapılan saldırıların durdurulması için gerekli telkinlerde bulunmalarını bekliyoruz.”

‘Önemli bir göç dalgasına daha sebep olur‘

Saldırılar sonrasında İdlib’de son dönemde 280 bin, toplamda ise 1 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Akar, “Bu baskı devam ettiği takdirde önemli bir göç dalgasına daha sebep olur. 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimizi ağırlamakta olan Türkiye için bu ilave yük ağır gelecektir. Dolayısıyla bu göçün önlenmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

‘İhtiyaçları karşılanmakta‘

Akar gözlem noktalarıyla ilgili de şöyle konuştu: “Yaptığımız mutabakata biz saygılıyız, Rusya’nın da bu mutabakata uymasını bekliyoruz. Biz hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Burada kalmaya devam edeceğiz. Herkesin bu mutabakat muhtıralarında verilen sözlerin gerçekleşmesi için gayret göstermesi gerekiyor. Masum insanlara yeteri kadar zarar verildi. Gayretimiz, çabamız, hedefimiz bundan sonra rejim tarafından daha fazla zarar verilmesine engel olmak içindir. Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık vereceklerdir. Oradaki arkadaşlarımız bulundukları yeri sonuna kadar savunacaktır. TSK olarak gözümüz onların üzerindedir. 24 saat onları takip ediyoruz. İlgili arkadaşlarımız tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu şekilde oradaki varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Libya’ya asker

Libya’nın askeri yardım talebi konusundaki görüşlerini de dile getiren Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse, etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda bize bir görev verilirse bunu da yapmaya hazırız” dedi.