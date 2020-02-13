Akar: İdlib’de ateşkesi sağlamak için ilave birlik gönderiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin İdlib kentinde ateşkesi sağlamak için ilave birlikler gönderdiğini söyledi.

Fotoğraf: @tcsavunma

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de gazetecilerin İdlib’deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Akar şöyle konuştu: “Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. İdlib’deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadı ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıdır. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

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13 Türk askerinin İdlib’de Suriye ordusunun topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından TSK bölgeye mühimmat sevkiyatını artırmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Suriye hükümetine TSK’ya ait gözlem noktalarında bulunan birliklerini çekmesi için bir ay süre vermiş ve “Askerimize en küçük bir zarar gelirse Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz” demişti.

Türkiye’nin İran ve Rusya’yla varılan mutabakat kapsamında bölgede 12 gözlem noktası bulunuyor. Rusya destekli Suriye hükümet güçlerinin büyük ölçüde muhaliflerin kontrolünde olan İdlib’de son dönemdeki ilerleyişi sonrasında dört gözlem noktasıyla TSK’nın bağlantısı kesilmişti.

Rusya, Türkiye’nin İdlib’deki militanları etkisiz hale getirme yönünde Moskova ile yaptığı anlaşmaya riayet etmediğini ve Türk ordusunun İdlib’deki hareketliliği ile zırhlı araç ve mühimmat yığınağının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini savunurken, NATO Türkiye’nin yanında olduğunu açıklamıştı.