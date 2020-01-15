Akar: Hafter’in Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’daki çatışmanın taraflarından Halife Hafter’in ‘gecikmeli de olsa’ ateşkes konusunda uzlaşmaya yanaşacağını ifade ederek, “(Almanya’nın başkenti) Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz, temennimiz bir an önce ateşkesin hayata geçmesi, siyasi çözümden yanayız” dedi.

Fotoğraf: @tcsavunma

Ülkede Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasındaki çatışmalar yaklaşık dokuz aydır devam ediyor.

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Türkiye ve Rusya’nın devreye girmesiyle, 12 Ocak’ta geçici ateşkes sağlanmış, ertesi gün, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen görüşmelerde çatışmaları durduracak kalıcı ateşkes kararına ulaşılamamıştı. Arabulucu yetkililer, anlaşmaya ilişkin iyimserliklerini korusa da, son olarak Hafter’e bağlı güçlerin saldırılara yeniden başladığı bildirilmişti.

‘Ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz‘

Ankara’da gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda konuşan Akar, “Libya’da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok, ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, çok erken bir yorum olur” dedi.

Akar şöyle devam etti: “Libya’daki ateşkese dair metinlerde bir tartışma yok, yansıyan bilgilere göre Hafter tarafı zaman istedi. Libya’da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhattabımız Ruslardır. Libya’da eğitim ve işbirliği timimiz var, orada faaliyetleri var. Gecikmeli de olsa Hafter’in Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz, temennimiz bir an önce ateşkesin hayata geçmesi, siyasi çözümden yanayız.”

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Suriye istihbaratıyla görüşme

Moskova’da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi konusuna da değinen Akar, “Yetkili kişiler, kurumlar ülkemizin milletimizin güvenliği için gerekli olan yapacaktır” dedi.

İdlib’de halkın kışı geçirmesi için görüşme

Suriye hükümetine bağlı güçlerin Rusya’nın da desteğiyle bir süredir İdlib vilayetinde ilerlemesiyle ilgili soruları da yanıtlayan bakan şöyle konuştu: “İdlib gözlem noktasından çekilmemiz söz konusu değil, araç gereç mühimmat ile gerektiği kadar güçlendirildi, bu konuda pazarlık söz konusu değil. Suriye’de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması ve halkın orada kış dönemini geçirmesi için görüşmemiz var.”

Irak meclisinin kararı

Akar, Irak parlamentosunun yabancı askerlerin topraklarından çıkması yönünde aldığı karar çerçevesinde resmi olarak gelen bir bilgi veya talebin bulunmadığını söyledi.