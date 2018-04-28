Akar-Gül görüşmesi ‘kelle aldı’: Habertürk internet sorumlusunun işine son verildi

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Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday olmaması yönünde ikna etmeleri için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı aracı olarak gönderdiğine yönelik iddiaya haberleştiren Habertürk’ün internet sitesinin genel yayın yönetmeni Barış Erkaya’nın işine son verildi.

İddia, Habertürk’ün internet sitesinde yer almıştı. İkilinin önceki gece yapılan Erbakan Ödülleri töreni öncesi Gül’ü ziyaret ettiği belirtilen haber, bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırılmıştı. Sitede haberle ilgili ne bir düzeltme ne de bir yalanlama metni yer almış, gazetenin sosyal medyada haberle ilgili paylaştığı mesajlar da silinmişti.

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Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek de dünkü yazısında isim vermeden Gül’ü Ankara’dan iki önemli ismin ziyaret ettiğini yazmıştı.

Medyaradar’ın haberine göre, sitenin genel yayın yönetmenliğini yapan Barış Erkaya’dan savunma isteyen yönetim jet hızıyla karar aldı ve Erkaya’nın işine son verdi.

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Erkaya, Şubat 2017’de Habertürk internet sitesi genel yayın yönetmenliği görevine Gülin Çeliker’in ayrılması üzerine getirilmişti.